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Boğa 7-13 Aralık haftalık burç yorumu aşk hayatına dikkat!

7-13 Aralık haftası Boğa burcunu neler bekliyor? İşte 7-13 Aralık haftalık Boğa burcunu Uygur Gür sizler için yorumladı...

Boğa burcunu bu hafta neler bekliyor diye merak edenler için 7-13 Aralık haftalık Boğa burcu yorumunun detayları internethaber.com'da. Astrolog Uygur Gür 7-13 Aralık haftası Boğa burcu yorumlarını bu haftanın önemli Astrolojik olayları ışığında anlattı. 7-13 Aralık Boğa haftalık yorumlarına göre Boğalar ay Merkür karesi aşk hayatınızı etkileyebilir! İşte 7-13 Aralık Boğa burcu haftalık yorumlarının detayları...  Sevgili yükselen Boğalar bu haftaya ay Başak burcunda başlıyorsunuz. Hafta başında odağınız aşk hayatınızda, sosyal çevre ilişkilerinizde, çocuklarınızda bu konularla ilgili gündemler ön plana çıkıyor.

Pazartesi ay Merkür karesi belirgin olacak buda duygusal ilişkilerde hem aşk hem sosyal çevre ilişkilerinde biraz kendinizi ifade etmekte zorlanabileceğinizi gösteriyor hissettiğinizi tam olarak aktaramıyorsunuz karşıya tarafa buda biraz sıkıntılı olabilir pazartesi günü lütfen buna dikkat edin sevgili Boğalar! Salı sabahı ay Neptün karşıtlıkları sizi baya bir duygusal yapacaktır sanki biraz iç dünyanıza dönüyorsunuz alınganlıklarınız, kırılganlıklarınız var böyle bir hissiyat içerisinde de olabilirsiniz salı sabahı.

Salı öğleden sonra da biriktirdiğim herşeyi konuşmak istiyorum duygularınızla ilgili bir açılım olacak. Çarşamba, perşembe ve cuma öğlene kadar ay Terazi burcunda yani iş konuları ön plana çıkacak iş görüşmeleri için, iş başvuruları için güzel bir zaman. Cuma öğleden sonra ay artık Akrep burcuna girecek yani bu hafta sonuna girerken duygusal dönüşümler var, duygular konuşuluyor, paylaşılıyor belki önce zorlanıyorsunuz ama sonra da daha dipte kalmış konuları daha rahat konuşabileceksiniz bu hafta. 

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