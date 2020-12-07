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MEDYA

Tövbeler Olsun 17. bölüm fragmanı

Tövbeler Olsun dizisi 17. yeni bölümüyle 13 Aralık 2020 Pazar akşamı TRT 1'de olacak. Tövbeler Olsun'un bu hafta yayınlanacak son bölümünde neler yaşanacak?

Tövbeler Olsun 17. bölüm fragmanı yayınlandı. Tövbeler Olsun'un yeni bölümünde neler yaşanacak? Tövbeler Olsun 13 Aralık 2020 Pazar akşamı TRT 1'de...

Başarılı ama 'pinti' bir mücevher imalatçısı olan Horanta Holdingin patronu Namzet Horanta’nın pintilikten cömertliğe giden büyük değişimi; bu değişimin 'hatme çiçeğim' diye sevdiği ve seslendiği karısı Latife, kızı Nazmiye, oğulları Sinan ve Buğra’yı nasıl etkilediği; bu değişim sayesinde, eski ortağı ve en büyük düşmanı olan Osman ile hayat çizgilerinin kesişmesine dair kimi düşündüren, daha çok da güldüren birbirinden ilginç olaylar zinciri...

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