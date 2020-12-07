BIST 1.331
DOLAR 7,79
EURO 9,46
ALTIN 460,60
MEDYA

Gönül Dağı 8. bölüm fragmanı

Gönül Dağı dizisi 8. yeni bölümüyle 12 Aralık 2020 Cumartesi akşamı TRT 1'de olacak. Gönül Dağı'nın bu hafta yayınlanacak son bölümünde neler yaşanacak?

Gönül Dağı 8. bölüm fragmanı yayınlandı. Gönül Dağı'nın yeni bölümünde neler yaşanacak? Gönül Dağı 12 Aralık 2020 Cumartesi akşamı TRT 1'de...

Bozkırda bir Anadolu masalı... Sapsarı toprakların, yıllarca dile gelen efsanelerin, unutulmaz aşkların hikayesidir Gönül Dağı...

Küçük dünyalarında büyük hayaller yeşerten Anadolu çocuklarının hikayesidir Gönül Dağı…

Bozkırda hayallerinin peşinden koşan ve tüm engellere rağmen imkansızı başarmaya çalışan 3 kuzenin hikayesidir Gönül Dağı…

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Çin treni nerede? TCDD'den olay paylaşım
Trump'ın avukatı Rudy Giuliani koronavirüse yakalandı
İtalya'da koronavirüs ölümleri 60 bini geçti
İzmir'deki DEAŞ operasyonunda 3 tutuklama
Muhsin Fahrizade suikastinde şok detaylar!
Rıdvan Dilmen: Fenerbahçe, Ali Palabıyık'ı 2-0 yendi
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Çin'e giden ilk ihracat treni Ankara'dan geçti
TCDD'den Çin'e giden ihracat treni hakkında açıklama
Sadakatsiz 9. bölüm 2. fragmanı
TV100 tartışma
Akrep 1. bölüm fragmanı
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 175. bölüm fragmanı
Alev Alev 6. bölüm fragmanı
Hekimoğlu 28. bölüm 2. fragmanı