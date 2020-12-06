Aydın Didim'de 5 katlı binanın çatısında korkutan oyun

Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması Aydın'da büyük oranda uyuldu. Sokağa çıkamayan çocuklar evlerinin başta balkon ve teraslarını oyun alanı olarak kullandı.

Aydın'ın Didim ilçesi Yenimahalle’de ise 5 katlı bir apartmanın çatısında oynayan ve 5-6 yaşlarında olduğu tahmin edilen çocuk, çevredekileri korkuttu. Bir süre çatıda gezinerek oynayan çocuk, karşıdaki bir apartmanda yaşayanlar tarafından görüntülendi. Çevredekilerin panik yapmasına neden olan çocuğun bir süre sonra yanına gelip elinden tutan bir kişi ile çatıdan indiği görüldü.

O anları görüntüleyen kişinin, "Sahilde yürümüyor bu vatandaş. 5 katlı apartmanın çatısında yürüyor. Koronavirüs günlerini böyle geçiriyorlar. Yazık çok yazık. Şu anda 5 katlı apartmanın çatı katında çocuk oynuyor. Burası oyun yeri mi? Söylenecek söz yok" demesi de görüntülerde yer aldı.