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İstanbul'da sokağa çıktı mazereti pes dedirtti! Ceza yemekten kaçamadı

FATİH'te sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle denetim yapan polis ekiplerinin durdurduğu kişi, kısıtlamadan haberinin olmadığını söyledi.

İhlas Haber Ajansı

Korona virüs ile mücadele kapsamında Türkiye genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle polis ekipleri denetimlerini sürdürüyor. Fatih Aksaray'da kurulan denetim noktasında görevli ekipler, vatandaşlara ve sürücülere Genel Bilgi Taraması (GBT) yaparken, kısıtlamadan muaf olup olmadıklarına dair belge sordu. Kısıtlamadan muaf olan turistlerin maskelerini düzgün bir şekilde takmadıkları gözlenirken, ekipler sık sık maske ve mesafe konusunda uyarılarda bulundu.

Polis tarafından durdurulan yabancı uyruklu bir kişi, "Televizyon ve haberleri izlemiyorum. İnternette de gözüme çarpmadı. Yasaklardan haberim yoktu. Arkadaşım hasta, yanına gidiyorum" ifadelerini kullandı. Kimliği ve oturma izni olmayan kişi, ekiplerce karakola görüldü. Bunun yanı sıra kısıtlamayı ihlal ettiği gerekçesiyle 3 bin 150 TL para cezası kesildi.

"Havalimanında haberim oldu"
Belçika'dan gelen ve seyahat izin belgesi olmadığı gerekçesiyle para cezası uygulanan Ahmet Uysal, "Yurt dışından geliyorum. Sokağa çıkma kısıtlamasından havalimanında haberim oldu. Havalimanında belge almam söylendi ama almadım. Edirne'ye gidiyorum şimdi ama ceza yedim. Şimdi telefondan izin almaya çalışıyorum" şeklinde konuştu.

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