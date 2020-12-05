BIST 1.331
DOLAR 7,81
EURO 9,48
ALTIN 461,39
MEDYA

Bir Zamanlar Çukurova 76. bölüm fragmanı

Bir Zamanlar Çukurova dizisi 76. yeni bölümüyle 10 Aralık 2020 Perşembe akşamı ATV'de olacak. Bir Zamanlar Çukurova'nın bu hafta yayınlanacak son bölümünde neler yaşanacak?

Bir Zamanlar Çukurova 76. bölüm fragmanı yayınlandı. Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölümünde neler olacak? Bir Zamanlar Çukurova 10 Aralık 2020 Perşembe akşamı ATV'de...

1970'li yıllarda, İstanbul'da evlenmeye hazırlanan iki gencin başına hiç hesaba katmadıkları bir olay gelir. Kader bu çifti, Adana'da Çukurova'nın uçsuz bucaksız coğrafyasına bırakıverir. Her şeye rağmen aşklarını yaşamaya kararlı bu çiftin kaderi, çiftliklerinde çalıştıkları Yaman ailesiyle tanıştıktan sonra sonsuza kadar değişir.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
İHA Ar-Ge merkezinin bulunduğu bölgede izinsiz çekim yapan 3 kişi gözaltına alındı
Hadi Özışık ile Abdurrahman Uzun, CHP'deki taciz iddialarını değerlendirdi
Bakan Koca illerdeki koronavirüs verilerini paylaşarak uyardı
Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısında son durum (4 Aralık Cuma)
Beşiktaş Kasımpaşa maçı golleri ve geniş özeti
Öldürülen nükleer bilimci hakkında şok iddia
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Kalk Gidelim 132. bölüm fragmanı
Doğduğun Ev Kaderindir 23. bölüm fragmanı
Bir Zamanlar Çukurova 76. bölüm fragmanı
ABD'de tek motorlu uçak otoyola acil iniş yaptı
Canlı yayında gergin anlar! Stüdyoyu terk etti
Hekimoğlu 28. bölüm fragmanı
CHP'li Erdal Aksünger'den Kemal Kılıçdaroğlu'na istifa çağrısı
Masumlar Apartmanı 13. bölüm fragmanı