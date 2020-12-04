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DÜNYA

Donald Trump'ın avukatı ABD başkanlık seçimlerinde hile olduğuna dair video yayınladı

ABD Başkanı Donald Trump'ın avukatı Rudy Giuliani, 3 Kasım'daki başkanlık seçimlerde hile olduğunu kanıtlamak amacıyla Georgia eyaletindeki sandık merkezinden oyların çalındığı iddia edilen bir video yayınladı.

Demirören Haber Ajansı

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) 3 Kasım'daki başkanlık seçimlerinde Joe Biden'in galibiyeti kesinleşirken; mevcut Başkan Donald Trump, seçimlerde hile olduğu iddiasından vazgeçmiyor.

Trump'ın avukatı Rudy Giuliani, Georgia eyaletindeki seçim hilesi iddialarını Senato Yargı Komitesine sundu. Giuliani, komiteye sunduğu videoda, sandık görevlilerinin masanın altından dört kutu dolusu toplamda 24 bin oy pusulası çıkardığı ve seçim müfettişi yokken çıkardıkları oyları saydıklarının gösterildiğini ileri sürdü. Giuliani, açıklamasında, "Bu video seçimlerdeki hileyi açıkça ortaya koyuyor" dedi.

Trump taraftarları, seçimlerde hile olduğu iddiasıyla ülkenin birçok bölgesinde protesto düzenlemişti.

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