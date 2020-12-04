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Barış Murat Yağcı ile öpüşme görüntüleri ifşa olan Nisa Bölükbaşı işinden oldu

Survivor'da tanıştıktan sonra sevgili olduğu Barış Murat Yağcı ile geçtiğimiz günlerde öpüşme görüntüleri ifşa olan Nisa Bölükbaşı'nın Exxen'de yer alacağı Survivor projesinden çıkarıldığı ileri sürüldü.

Survivor 2020'den elendikten sonra sürekli yan yana görüntülenen ve aşk dedikodularına "Kardeşiz" diyerek cevap veren Barış Murat Yağcı ile Nisa Bölükbaşı'nın öpüşme görüntüleri ifşa oldu. Görüntüleriyle gündemden düşmeyen Nisa'nın işleri de kötüye gitmeye başladı.

İddialara göre Exxen platformunda hazırlanacak sürpriz Survivor projesinde kadroda ismi geçen Nisa Bölükbaşı kadrodan çıkarıldı. Konu hakkında herhangi bir açıklama yapmayan Bölükbaşı, önceki gün Instagram hesabını kapattı. Bugün Instagram hesabını açarak video paylaşan Bölükbaşı, "Hesabımı çalmaya çalıştılar ben de ondan kapattım. Şimdi her şey kontrol altında" dedi.

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