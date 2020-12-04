Kan donduran görüntü! YouTube canlı yayınında hamile kadını öldürdü!

Rusya'da Stas Reeflay isimli YouTuber, para kazanmak uğruna hamile kız arkadaşının ölümüne sebep oldu. Rus haber kaynaklarından edinilen bilgilere göre bir izleyici, kadının balkona iç çamaşırlarıyla kitlenmesi karşılığında bin dolar ödeme yapacağı sözünü verdi. Bunun üzerine isteneni yapan cani bin doların sahibi olurken, kız arkadaşı ve bebeklerinin de katili oldu.

Kız arkadaşı can verirken Reeflay'in sakin tavırları ise şoke etti. 28 yaşındaki hamile kadın Valentina Grigoryeva'yı saatlerce, üzerinde sadece iç çamaşırlarıyla balkona kitleyen adam, yayın yapmaya devam etti. Bir süre sonra kadını baygın halde bulan Rus YouTuber, kadın canını verirken de hiçbir şey yokmuş gibi davranmaya devam etti.

Sağlık ekipleri geldiğinde bile canlı yayındaydı

Hipotermi geçiren kadını yayında görünecek şekilde yatıran YouTuber, kadının ısınması için üzerine battaniye örttü. Bir süre daha yayın yapmaya devam eden Reeflay, kadının iyi olmadığını anladıktan sonra sağlık ekiplerinden yardım istedi. Bu süreçte de hiçbir şey yapmayıp, kadının nabzının olmadığını tespit eden ve bunu takipçileriyle paylaşan YouTuber, sağlık ekipleri geldiğinde bile yayına devam etti.

Adli tıp uzmanları tarafından yapılan açıklamalara göre, kadının ölüm nedeni hipotermi. Olayın üzerine göz altına alınan ve cinayetle suçlanan YouTuber'ın uzun bir süre hapis cezası alması bekleniyor.