BIST 1.332
DOLAR 7,78
EURO 9,47
ALTIN 461,23
YEREL

Aksaray'da korkunç kaza! Otobüsün altında kaldı hastaneye gitmek istemedi

AKSARAY’da özel halk otobüsünün altında kaldıktan hastaneye gitmek istemeyen yaşlı kadın, sağlık görevlileri tarafından ikna edilerek götürüldüğü hastanede geçirdiği iç kanamadan dolayı kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

İhlas Haber Ajansı

Kaza, Taşpazar Mahallesi 808 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, karşıdan karşıya geçmek isteyen Ümmügülsüm Baylan (67), yolda duran Mahmut T. (50) iaresindeki 68 M 0021 plakalı halk otobüsünün önünden geçmek istedi. Tam otobüsün önünden geçerken hareket eden otobüsün çarpmasıyla yaşlı kadın yere düşerek otobüsün altında kaldı. Yaşlı kadına çarptığını fark etmeyen otobüs şoförünün gaza basmaya devam etmesi sonucu otobüsün sağ ön tekerleri kadının üzerinden geçti.

Yaşlı kadın çevredeki vatandaşların fark etmesi ve otobüs şoförünün aracı durdurması sonucu müdahale edilerek yol kenarındaki kaldırıma oturtuldu. Yaşlı kadının önünden geçmek istediği otobüsün altında kalma anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.


“Hastaneye götürmeyin, ekmek param yok yardım edin”
Kısa sürede olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri yaralı kadına ilk müdahaleyi olay yerinde yapmak istedi. İlk müdahale esnasında yaşlı kadın hastaneye gitmek istemediğini söylerken, sağlık ekipleri yaşlı kadını hastaneye gitmesi için uzun süre ikna etmeye çalıştı. Sağlık ekiplerinin hastaneye götürme isteğine, "Yok yavrum ben gidemem, eve gideceğim. Gideceğim ben yavrum, ekmek param yok yardım edin” diye cevap verdi. Sağlık ekiplerinin bırakmadığı yaşlı kadın ekiplerce hastaneye götürülmek üzere sedyeye alınırken, sedye üzerinde kucağındaki peynirle, “Yavrum götürmeyin beni hastaneye” dedi. Sağlık görevlisi ise "Teyzem götürmek zorundayım" diyerek yaşlı kadını ambulansla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırdı.


Hastanede iç kanamadan dolayı hayatını kaybetti
Hastanede tedavi altına alınan yaşlı kadın ilk tetkiklerinin ardından yoğun bakıma alınırken, yaşlı kadının iç kanaması yolduğu tespit edildi. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşlı kadın iç kanaması nedeniyle kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayın ardından özel halk otobüsü şoförü Mahmut T. polis ekiplerince gözaltına alınırken ifadesi alınmak üzere Aksaray Polis Merkezine götürüldü. İfadesi alınan otobüs şoförü serbest bırakıldı.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Son dakika İzmir'de yine deprem oldu son depremler listesi...
Eskişehir merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu! 10 şüpheli gözaltına alındı
Bakan Adil Karaismailoğlu: Dünyada ulaşamayacağımız yer kalmayacak
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Çin aşısını olacak mı? Koronavirüs aşısı zorunlu mu
Times: Pekin yönetimi Türkiye'deki Uygurlar'ı ajanlık yapmaya zorluyor
Hazine Bakanı Elvan ile Adalet Bakanı Gül'den iş dünyasıyla üçüncü buluşma
ÖNCEKİ VİDEOLAR
İki hafta önce doğum yapan Merve Aydın koronavirüse yakalandı
Sisi lakaplı Seyhan Soylu cezaevine gönderildi!
Cuma hutbesi 4 Aralık 2020 Diyanet konusu nedir?
Samsun'da dehşet veren intihar görüntüsü! 48 yaşındaki kadın hala aranıyor
Pınar Altuğ, "Aldatan kadın mısınız?" sorusuna sert çıktı
Medicana'dan 'kulağınızı pamuklu çubukla temizlemeyin' uyarısı
Antalya'da yürekleri ağza getiren görüntü! Her şey bir anda oldu
Cuma namazı kaç rekat nasıl kılınır Diyanet kılınışı