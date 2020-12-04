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İki hafta önce doğum yapan Merve Aydın koronavirüse yakalandı

Geçtiğimiz haftalarda doğum yapan eski Survivor yarışmacısı Merve Aydın, koronavirüse yakalandı. Ailesiyle birlikte testlerinin pozitif çıktığını açıklayan Aydın, tedavilerinin evde devam ettiğini söyledi.

Yıllar önce Survivor'a katılarak adını geniş kitlelere duyuran Merve Aydın, kasım ayının son günlerinde ilk bebeği Mehmet Barlas'ı kucağına aldı. Hamilelik sürecini ve doğumdan sonraki günleri evinde geçiren Aydın'ın önce eşi sonra da kendisi koronavirüse yakalandı.

Her anını paylaştığı Instagram hesabından açıklama yapan ünlü isim şunları söyledi:

"Biz çok dikkatliydik maskesiz ve dezenfektansız dışarı çıkmıyorduk. Ya hastaneden ya da eşim bebeğin kimliğini çıkartmaya gitmişti oradan kapmıştır. İlk eşimde çıktı o kendini izole etti sonra benim boğazlarım ağrımaya başladı ve halsiz düştüm. Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere herkes çok iyi çalışıyor. Bize gelip test yaptılar. Sabaha karşı bebeği emzirirken test sonucumu pozitif görünce kendimi çok kötü hissettim."

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