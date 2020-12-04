Pınar Altuğ, "Aldatan kadın mısınız?" sorusuna sert çıktı

Haber Global ekranlarında yayınlanan Jülide Ateş'in sunduğu 40 programının bu haftaki konuğu Pınar Altuğ Atacan oldu. Pınar Altuğ, önceki evliliğiyle ilgili sorulan soruya sert tepki gösterdi.

"Pınar Altuğ aldatan kadın mı?" sorusuna, "Sana ne ya da kime ne! İlk kocamla evlenirken 'Seviyor musun' diye sordunuz mu? Boşanırken niye soruyorsunuz? Hayatımın hiçbir döneminde özel hayatımla ilgili konuşmadım. Ben birinin yuvasını bozmadım. Ben kendi evliliğimi bitirdim. Geriye dönüp bunları konuşmak çok saçma" yanıtını verdi.