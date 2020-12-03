Barış Yarkadaş'ın Canan Kaftancıoğlu isyanı

Gazeteci Barış Yarkadaş, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun taciz rezaletiyle ilgilenmek yerine kendisini suçladığını söyledi.

Kaftancıoğlu'nun bir gazetecinin sorusuna, "Barış Yarkadaş şov yapıyor, kendisinin söyledikleriyle ilgilenmiyoruz" cevabını verdiğini söyleyen Yarkadaş, konunun kendisiyle doğrudan ilgisi olmamasına rağmen bu şekilde bir ifade üzerine Kaftancıoğlu'na cevap verdiğini ifade etti.

"Yavşakça ilişkiyi deşifre ettim"

TV100'deki Sağlı Sollu programındaki konuşmasında Maltepe'de yaşananları anlatarak, "Yavşakça bir ilişkiyi deşifre ettim" diye konuşan Yarkadaş, şunları söyledi:

"Ortaya çıkardım, üzerine gittim. Yavşaklığa izin vermeyeceğiz hiçbir koşulda. Yavşak ilişkilere... Böyle bir şey yok! Burası Cumhuriyet Halk Partisi. Ben de bu partinin üyesi ve eski milletvekiliyim. Böyle bir yavşaklığa göz yumarsam, insan içinde dolaşmamam gerekir. Canan Kaftancıoğlu, durduğu yerde getirip benim ismimi de "Şov yapıyor" deyince ben de doğal olarak o 25 tweeti yazdım. Bu meselenin sadece Maltepe'de olmadığını Sultangazi'de yaşandığını, Ümraniye'de yaşandığını ve başka yerlerde de benzer şeyler yaşanmasına rağmen müdahale etmediğini yazdım ve görev suçu işlediğini yazdım. Arkadaş ben yalan söylüyorsam, CHP'nin Disiplin Kurulu beni görevden atsın ama biri de görev suçu işliyorsa, rica ediyorum, CHP gelsin bu meseleye el koysun. Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'na rica ediyorum. Bir partilisi olarak onu göreve davet ediyorum."