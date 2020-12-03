En kolay ve pratik ıspanaklı börek tarifi!

Ispanağı tüketmenin en lezzetli yollarından biri de elbette ıspanaklı börek. Bu nedenle de ıspanaklı börek tarifi ve 'kolay ıspanaklı börek nasıl yapılır sorusu' yoğun olarak araştırılmaktadır. Büyük küçük herkesin çok seveceği bu harika lezzeti mutlaka denemelisiniz. Peki, en lezzetli ıspanaklı börek nasıl yapılır? Ispanaklı börek, iç harcı önceden kavrularak yapılan bir börektir. Ispanaklı böreği el açması yapabileceğiniz gibi zamandan tasarruf ederek hazır yufkadan da hazırlayabilirsiniz. Bugün sizlerle hazır yufkadan yapılan ıspanaklı börek tarifini paylaşacağız. Hazır yufkaların arasına süreceğiniz sosla, böreğiniz el açması tadında olacak.

Malzemeler;

4-5 adet hazır yufka, 1 kilo ıspanak, 2 adet orta boy soğan, 3 adet yumurta, iç harcı için 3 adet yumurta, ara sosu ve üzerine sürmek için 1 su bardağından bir iki parmak eksik sıvıyağ, 1-1,5 şu bardağı süt, bir tatlı kaşığı kimyon, bir çay kaşığı karabiber, tuz.