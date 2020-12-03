BIST 1.331
DOLAR 7,76
EURO 9,45
ALTIN 458,43
İNTERNETHABER TV

En kolay ve pratik ıspanaklı börek tarifi!

Çok sevilen böreklerden bir tanesi olan ıspanaklı börek nasıl yapılır?

Ispanağı tüketmenin en lezzetli yollarından biri de elbette ıspanaklı börek. Bu nedenle de ıspanaklı börek tarifi ve 'kolay ıspanaklı börek nasıl yapılır sorusu' yoğun olarak araştırılmaktadır. Büyük küçük herkesin çok seveceği bu harika lezzeti mutlaka denemelisiniz. Peki, en lezzetli ıspanaklı börek nasıl yapılır? Ispanaklı börek, iç harcı önceden kavrularak yapılan bir börektir. Ispanaklı böreği el açması yapabileceğiniz gibi zamandan tasarruf ederek hazır yufkadan da hazırlayabilirsiniz. Bugün sizlerle hazır yufkadan yapılan ıspanaklı börek tarifini paylaşacağız. Hazır yufkaların arasına süreceğiniz sosla, böreğiniz el açması tadında olacak.

Malzemeler;

4-5 adet hazır yufka, 1 kilo ıspanak, 2 adet orta boy soğan, 3 adet yumurta, iç harcı için 3 adet yumurta, ara sosu ve üzerine sürmek için 1 su bardağından bir iki parmak eksik sıvıyağ, 1-1,5 şu bardağı süt, bir tatlı kaşığı kimyon, bir çay kaşığı karabiber, tuz.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
PFDK'den 4 Süper Lig ekibine ceza
Samsun'da koronavirüs vakaları son iki haftada yüzde 100 arttı
Azerbaycan'dan sürpriz Selçuk Bayraktar çağrısı
Yemen riyalinin değer kaybetmesinden sonra döviz büroları kapandı
Asgari ücret 2021'de kaç lira olacak kritik toplantı öncesi dikkat çeken öneri!
Kocaeli'de otobüste iğrenç olay! Genç kızı taciz etti bakın ne ceza aldı
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yüzyılın en büyük küresel imtihanıyla karşı karşıyayız
Yakının kazada yaralandığını gören genci kimse sakinleştiremedi
İyi Aile Babası oyuncuları Kerami Pamuk oynayan kimdir?
Balkabaklı pasta nasıl yapılır malzemeleri nelerdir?
Bursa'da öğrencilerinin uzaktan eğitimine siber sapık engeli
Özel kreşler kapandı haberi MEB okullara gönderdi
Carragher'ın zor anları! Bir türlü 'Başakşehir' diyemeyince stüdyoda kahkaha koptu
Arife Pamuk İyi Ailesi Babası oyuncuları kim oynuyor?