İbrahim Kalın şehitler anısına hazırlanan klipte türkü söyledi
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ‘Memet’e Ağıt’ türküsünün video klibinde rol aldı. Klipte işitme engelliler de unutulmadı.
Bugün 3 Aralık Dünya Engelliler Günü. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Ses Eğitimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Erol Parlak ve Sanatçı Yavuz Bingöl şehitler anısına hazırlanan klipte biraraya geldi. ‘Memet’e Ağıt’ türküsünün videosunda işitme engelliler de unutulmadı.