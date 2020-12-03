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Aydın'da genç kadın ayakta zor durdu! Polise kök söktürdü

AYDIN’ın Efeler ilçesinde sokağa çıkma yasağına dakikalar kala maskesiz kadın polislere zor anlar yaşattı.

İhlas Haber Ajansı

Olay, Efeler ilçesi Çine Bulvarı üzerinde saat 20.45 sularında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre tren garının girişinde bir kadının yerde hareketsiz şekilde yattığı ihbarı, polis ekiplerini harekete geçirdi. Olay yerine gelen polis ekiplerini gören kadın yerden bir anda kalkarken, kadının sarhoş olduğu ve kafasının kanadığının fark edilmesi üzerine polis ekipleri durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi.

Sağlık ekiplerinin gelmesinin ardından bilinci yerinde olmadığı görülen kimliği belirsiz kadının hastaneye götürülme çabaları başladı. Polis ekiplerine zor anlar yaşatan ve maske takmamakta ısrar eden kadın, uzun uğraşlar sonucu ambulansa bindirildi. Sağlık ekiplerinin ilk belirlemelerine göre hayati tehlikesi bulunmayan kadın hastaneye kaldırıldı.

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