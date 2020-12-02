Cem Uzan, Türkiye’ye döneceği tarihi açıkladı

Cem Uzan, katıldığı televizyon programında gündeme dair önemli açıklamalar yaptı.

Uzan, "Türkiye’ye döneceğim. Bir gün adalet işeyecek, yeniden yargılama yolu açıldığı gün Türkiye’deyim. 60 yaşındayım. İçeri girip 100 yaşında mı çıkacağım? İran’da da Humeyni için idam kararları vardı. Milyonlar döndürdü. Aydın Doğan, Recep Tayyip Erdoğan için, "Muhtar bile olamaz" diye Hürriyet’te manşet attırdı. Bakın ne oldu? Bir gün bu kararlar değişecek.

"Zekeriya öz, beni ölümle tehdit etti"

Ben ölümle tehdit edilmesem Türkiye’den gitmeyecektim. Gittiğimde bir gün mahkumiyet kararı yoktu. Zekariya Öz, beni ölümle tehdit etti. Suratıma söyledi. Bir gün evde oturuyorum. Telefonum dinlendiğini biliyorum. Evde toplantı yapıyordum, 'Cem bey' dedi. 'Ben emniyetten arıyorum' dedi. 'Sizi savcı çağıracak' dedi. Avukatıma verdim, konuştu. Adliyeye gittik. En üst kata çıktık, kimse yok. Avukata, 'Sen giremezsin' dediler. Zekeriye bey ve 2 savcı daha… Diğerlerini hatırlamıyorum" şeklinde konuştu.