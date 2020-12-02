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Doktorlar çalıp söyledi : Ne ağlarsın benim zülfü siyahım türküsü

TÜRKİYE'de koronavirüs vakalarına karşı fedakarca mücadele eden doktorlar, sağlık çalışanları için klip hazırladı. Trabzon'daki doktorların çalıp söylediği 'Ne ağlarsın benim zülfü siyahım' türküsü sosyal medyada en çok paylaşılan oldu.

Yeni tip Koronavirüs salgını döneminde ülkenin her yerinde olduğu gibi Trabzon'da da pandemiyle en ön saflarda mücadele eden sağlık çalışanları bir kliple gündemde.

Trabzon'da çeşitli hastanelerde görev yapan 26 hekimin, yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) salgınında yaşamını yitiren sağlık çalışanlarını anmak için hazırladığı klipte doktorlar, "Ne Ağlarsın Benim Zülfü Siyahım" ve "Gemim Gidiyor Baştan" türkülerini seslendiriyor. Video sosyal medyada sıkça paylaşıldı. 

Korona sebebiyle ölen sağlıkçı sayısı
Salgına karşı en ön safta mücadele veren sağlık çalışanları arkadaşlarını da koronaya kurban veriyor. Bugüne kadar 43’ü hekim olmak üzere 100 sağlık çalışanı yaşamını yitirdi. Türkiye'de covid-19'a yakalananların yaklaşık yüzde 11'i sağlık çalışanları. Buna karşılık koronavirüs sağlık çalışanları için hala 'meslek hastalığı' sayılmıyor. 

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