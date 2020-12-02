Covid-19 90 gün müjdesi!

Koronavirüs pandemisi 90 günde 50 milyon aşılamayla kontrol altına alınacak. 2021'in ilk çeyreğinde, 25 milyon 500 bin kişiye iki doz aşı yapılacak. Öncelik kronik hastalar ve sağlıkçılarda olacak. İlk aşıların 11 Aralık'ta uygulanacağı belirtilirken, ilk iki doz aşıyı ise Sağlık Bakanı Fahrettin Koca olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni tedbirleri açıkladığı koronavirüs mücadelesinde çok kritik bir duyuru yaptı.

Bu kapsamda aşı ile ilgili son durumu aktaran Erdoğan, Türkiye'nin kullanacağı koronavirüs aşılarına dair açıklamasında, "Aşı konusunda dünyadaki gelişmeleri yakından takip ediyoruz. İlk etapta 50 milyon dozluk bir anlaşma yapmış bulunuyoruz. Vatandaşlarımız herhangi bir ücret ödemeden aşıya ulaşabilecekler. Önümüzdeki ay sağlık çalışanlarının aşılanmasıyla inşallah başlayacaktır." ifadelerini kullandı.

Peki Türkiye'nin önünde aşılama başlangıcı ile kurtuluş arasında ne kadarlık bir zaman var? İşte kritik bilgiler...