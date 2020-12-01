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BİLİM - TEKNOLOJİ

Roketsan'ın geliştirdiği yerli güdümlü füze göreve hazır

Roketsan resmi Twitter hesabı üzerinde yaptığı açıklamada, ilk yerli tasarım hassas güdümlü tanksavar füze sistemi UMTAS'a ilişkin paylaşımda bulundu.

Uzun Menzilli Tanksavar Füze Sistemi (UMTAS), yerli tasarımı ve gece/gündüz ve her türlü hava koşulunda görev yapabilme kabiliyetiyle savunmada son derece önemli bir yere sahip. Roketsan resmi Twitter hesabı üzerinde yaptığı açıklamada; UMTAS'a ilişkin bir video yayınlayarak, "Ülkemizin ilk yerli tasarım hassas güdümlü tanksavar füze sistemi UMTAS, kızılötesi görüntüleyici arayıcı başlığı sayesinde gece/gündüz, her türlü hava koşulunda hedefine kilitlenir, görevini tamamlamadan yolundan dönmez" ifadelerine yer verdi.

UMTAS Uzun Menzilli Tanksavar Füze Sistemi

Uzun Menzilli Tanksavar Füze Sistemi (UMTAS), öncelikli olarak taarruz helikopterlerinde kullanım için geliştirilmiş, hassas güdümlü tanksavar füze sistemidir. Füze, kızılötesi görüntüleyici arayıcı başlık sayesinde gece/gündüz ve her türlü hava koşulunda görev yapabilmektedir.

Lançer ve füze arasındaki RF veri bağı, kullanıcısına esnek operasyonel yetenek kazandırmaktadır. Füze, atış öncesi veya sonrası hedefe kilitlenebilmekte olup at-unut veya hedef/vuruş noktası seçimine olanak sağlayan at-güncelle uçuş modlarına sahiptir.

Hassas güdüm-kontrol yeteneği ve zırh delici tandem harp başlığı, UMTAS füzesinin zırhlı hedeflere karşı etkin bir silah sistemi olmasını sağlamaktadır.

Sistem özellikleri

• Gece-gündüz ve tüm hava koşullarında görev yapabilme özelliği

• Sabit ve hareketli hedeflere karşı kullanım

• Hedef güncelleme yeteneğinin sunduğu esneklik ile;

– Hedef üzerinde vuruş noktası güncelleme

– Uçuş esnasında hedef değiştirme

– Sütre gerisinden atış

• Sıvı yakıt yangını ve kurşun çarpmasına karşı duyarsız mühimmat özelliği

Platformlar

• T129 ATAK Taarruz Helikopteri

• S70-B SEAHAWK Helikopteri

• HÜRKUŞ-C Hafif Taarruz Uçağı

• MIL-STD-1760 ve MIL-STD-1553 arayüz standartlarına sahip diğer platformlar

Deniz platformlarına stabilize silah sistemi ile entegre edilen UMTAS, zırhlı kara araçlarına ve çekili/sabit kara platformlarına da entegre edilmektedir.

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