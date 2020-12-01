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MHP

Sosyal medyada Devlet Bahçeli'nin bu sözleri paylaşılıyor

Partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Grup Toplantısı'nda konuşan Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) zilletin lekesi sürülemez" dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Grup Toplantısı'nda konuştu.

Bahçeli, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) zilletin lekesi sürülemez. Türkiye Cumhuriyeti; pastane liberallerinin, meyhane devrimcilerinin; arada poşu takan, derede mekap giyen, tepeye varınca mermiyi yiyen kanlı bölücülerin; köşeleri kaybolmuş tatlı su kurnazlarının; pos bıyıklarıyla, doymayan kursaklarıyla boğazın iki yanına tutunmuş küreselcilerin eline, emeline, heveslerine, hedeflerine terk edilemez, Allah'ın izniyle de terk edilmeyecektir" ifadelerini kullandı.

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