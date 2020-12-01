30 Kasım - 6 Aralık haftalık Yengeç burcu yorumu bazı ayrılıklar sizi bekliyor!

Bu hafta yengeç burcunu neler bekliyor? Bu haftaya 30 Kasım'da gerçekleşecek dolunayın etkisiyle başlıyoruz üstelik bu dolunay aynı zamanda bir ay tutulması ikizler burcunda gerçekleşecek sizin doğum haritanızda 12. evinizde. Sanki haftaya kuruntulu başlıyorsunuz sevgili yükselen yengeçler duygusal konulardan da olabilir çünkü ay tutulmaları sonlanmaları, bitişleri anlattığı için belki de haftaya bazı ayrılıklar, vedalar, sonlanmalar ve bitişlerle de başlıyor olabilirsiniz buda sizi biraz kuruntulu kılıyor olabilir. Genel olarak ruh sağlığınıza dikkat edin çok kafanıza bir şeyleri takıp büyütmeyin. Sağlığınızda hassasiyet var önümüzdeki süreçte ay tutulması bunu tetikliyor.

İş hayatınızla ilgili bir kontrol dışı durum olabilir bir olumsuz haberde gelebilir, belki birileri işten ayrılıyordur yada çalışma şeklinizde bir değişiklik olacaktır bununla ilgili bir tetiklenme yaşıyor olabilirsiniz. Çarşamba, perşembe, cuma ay yengeç burcunda olacak yükseleninizde olacak. Çok duygusalsız sevgili yükselen yengeçler yoğun duyguları paylaşayım ihtiyacı çok dikkat çekiyor biraz iştahımız açık. Perşembe günü haftanın en güzel günlerinden biri çünkü ay Venüs üçgeni var ay duygularımız Venüs mutluluk duyduğumu konular. Cuma günü sanki biraz duygusal konulara takılıyorsunuz daha iç dünyasınızdasınız bu dikkat çekiyor.