Fatih Altaylı'dan Tümer Metin için bomba iddia: Torpille oraya geldi

Fatih Altaylı, Bloomberg HT'de yayınlanan Spor Saati adlı programda Emin Çağlar'ın moderatörlüğünde spor gündemini değerlendirdi.

Fenerbahçe'nin sahasında Beşiktaş'a 4-3 yenildiği maçta Josef'in kırmızı kart görmesi gerektiğini anlatırken şu ifadeleri kullandı; ''Josef'in kesin atılması lazımdı. Ben böyle bir faul girişimi görmedim. Cinayete tam teşebbüsten yargılanır. Mahkemelik bir hareketti. Hakem de normal değildi; Amsterdam Red Light'tan gelmiş gibiydi.''

''Ozan'ın yeteneğine, kilosuna yönelmesi daha iyi olur''

Ozan Tufan'ı yerden yere vuran Altaylı, ''Fenerbahçe'nin saha dışındaki öfkesi; saha içindeki öfkesi olarak da Ozan Tufan'ı seçmiş. Ozan'ın yeteneğine, kilosuna yönelmesi daha iyi olur. Emre Belözoğlu'nu taklit edecekse; oyun ve liderlik yönünü takip etsin. Şımarıklığını, çirkin diyaloglarını değil." dedi.

''Eğer torpille bir iş yapılıyorsa; bunun en baba örneği Tümer Metin'dir''

TRT Spor'da yorumculuk yapan ve Denizlispor maçından sonra Sergen Yalçın'ı yerden yere vuran Fenerbahçe derbisinden sonra ise övgüler yağdıran Tümer Metin'e iki çift laf eden Altaylı, ''Sergen gerçek bir efsanedir. Futbolcu olarak Tümer'le beraber sahaya çıkmış herkesi aynı torbaya, aynı teraziye koysanız Sergen ağır basar. Tümer kim?. Eğer torpille bir iş yapılıyorsa; bunun en baba örneği Tümer Metin'dir. beIN SPORTS yöneticisiyle konuşuyordum; 'Kimi çıkarsanız Tümer'den daha iyi yorum yapar' dedim. Tümer'in onlara emirle geldiğini söyledi. O yüzden herkes dikkat edecek. Tümer gibi sırça köşkte torpille oturuyorsan biraz daha dikkat edeceksin.'' şeklinde konuştu.