Yağmur Sarnıç'tan çok konuşulacak "büyü" iddiası

Sabah'ta yer alan habere göre, tanıkların dinlendiği duruşma çıkışında Yağmur Aşık "Evimi elimden aldınız. Nafakamı elimden aldınız" diyerek duruşma salonunun önünde sinir krizi geçirdi. Ayakkabısının topuğu kırılan Yağmur Aşık, adliyeden sendeleyerek ayrıldı.

Duruşma sonrası evine giden Yağmur Sarnıç, dolabında 7 kez düğümlenmiş bir ip buldu. Bunun bir büyü olduğunu ileri süren Sarnıç, Instagram hesabından şunları söyledi: "Evliliğimi bu büyülerle bitirdiniz bizi düşman ettiniz. Ah hacı anne senin yatacak yerin yok. Oğlunun yuvasını sen yıktın sen bizi bu büyülerle düşman ettin. Ama ben de parmak izinden bulacağım ve seni dava edeceğim. Yatacak yerin yok. Dilerim kas kusarak geberin pislik büyücü şeytanlar sizi."