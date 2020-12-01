2021 asgari ücreti ne kadar olacak?

İşçi, işveren ve devlet temsilcilerinin yer aldığı komisyonun ilk toplantısı bu hafta yapılıyor. Pandemi süreci nedeniyle milyonlarca kişi 2020 yılında asgari ücretini tam alamazken, teni yılda ücretlerin ne kadar arttırılacağı ise merak ediliyor.

Komisyonun, herkesi etkileyecek asgari ücret rakamını, yapılacak dört toplantının ardından belirlemesi bekleniyor. Öte yandan kulislerde tahmini asgari ücret beklentileri tartışmaya başlandı. Öte yandan kulislerde tahmini asgari ücret beklentileri tartışılmaya başlandı. O isim açıkladı, Hükümete yakın gazete yayımladı...