BIST 1.303
DOLAR 7,87
EURO 9,44
ALTIN 454,46
İNTERNETHABER TV

2021 asgari ücreti ne kadar olacak?

Milyonlarca vatandaşın önümüzdeki yıl geçimini ilgilendiren asgari ücret için kritik dönemece girildi. 2021 yılı asgari ücret için ilk toplantı 4 Aralık tarihinde yapılacak. Peki, uzmanlar 2021 asgari ücreti konusunda ne diyor? Asgari ücret ne kadar olacak? Olası iddia ve tahminler neler?

İşçi, işveren ve devlet temsilcilerinin yer aldığı komisyonun ilk toplantısı bu hafta yapılıyor. Pandemi süreci nedeniyle milyonlarca kişi 2020 yılında asgari ücretini tam alamazken, teni yılda ücretlerin ne kadar arttırılacağı ise merak ediliyor.

Komisyonun, herkesi etkileyecek asgari ücret rakamını, yapılacak dört toplantının ardından belirlemesi bekleniyor. Öte yandan kulislerde tahmini asgari ücret beklentileri tartışmaya başlandı. Öte yandan kulislerde tahmini asgari ücret beklentileri tartışılmaya başlandı. O isim açıkladı, Hükümete yakın gazete yayımladı...

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çarpıcı mesajlar
CHP'de tecavüz savaşı! Barış Yarkadaş 'şov yapıyor' diyen Canan Kaftancıoğlu'nu topa tuttu
Ahmet Çakar'dan Rıdvan Dilmen'e bombardıman: Kimsin lan sen!
Meral Akşener her şeyi konuştu 'Türk ordusu satıldı'yı konuşamadı! İYİ Parti neden suskun?
Paula Dapena'dan Maradona'ya olay protesto: Ölüm tehditeri alıyorum
Bilim Kurulu üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz: Covid-19 geçiren kişi 3 ay hastalıktan korunabilir
ÖNCEKİ VİDEOLAR
30 Kasım - 6 Aralık haftalık İkizler burcu yorumu yeni kararlar kapıda!
Adana'da 1 lira 75 kuruşluk kapkaç yaptı! Yakalanınca yüzünü kapattı
Kargolar haftasonu açık mı haftasonu kargo gelir mi?
"Ordu satılmış" skandalını Cumhuriyet ve Sözcü nasıl gördü?
Fatih Altaylı'dan Tümer Metin için bomba iddia: Torpille oraya geldi
AVM'ler kaçta açılıyor ne zaman kapanıyor HES kodu zorunluluğu
Çocukluk 9. bölüm fragmanı
Kreşler ve anaokulları kapandı mı özel kreşlerin durumu yeni haber