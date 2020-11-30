BIST 1.284
DOLAR 7,82
EURO 9,34
ALTIN 447,63
YEREL

Trabzon'da yapay zeka ile maske takmayan vatandaşlar böyle uyarılıyor

TRABZON'da Türkiye'de bir ilk olarak gerçekleştirilen çalışma ile otobüs duraklarına yerleştirilen yapay zekâ tabanlı dijital ekran, maskesi olmayan vatandaşları yakalayarak uyarı veriyor. Düzenek sayesinde durakta beklerken maske takmayan vatandaşların yüzü, özel yazılım sayesinde virüse dönüşüyor.

İhlas Haber Ajansı

TRABZON'da dijital ekranda yüzlerinin virüse dönüştüğünü gören vatandaşlar, kısa süren şaşkınlıklarının ardından maskelerini takarak durumdan kurtulmaya çalışıyorlar. Yapay zeka ile de olsa virüsü yüzlerinde görenler, maske takma konusunda daha bilinçli davranmaları gerektiğini anladıklarını dile getiriyor.

Yaptıkları örnek çalışma ile ilgili açıklamalarda bulunan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, "Büyükşehir Belediyesi olarak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ülkemizde görüldüğü günden itibaren her alanda yoğun çalışma gerçekleştirdik. Vatandaşlarımızın maske, mesafe ve hijyene dikkat etmesi noktasında çok sayıda bilinçlendirme, uyarı ve destek çalışması yaptık. On binlerce gıda paketi, hijyen seti ve maske dağıtımı gerçekleştirdik. Birçok konuda ekonomik tedbirler aldık. Son olarak yapay zekâ tabanlı dijital ekranlarımız da bu anlamda çok etkili bir uygulama oldu. Koronavirüsün yeniden etkisini artırdığı ve yeni tedbirlerin alındığı bugünlerde vatandaşımızın maske konusunda duyarlılığını artırmak amacıyla böyle bir çalışma yürüttük. Koronavirüs salgını ile mücadele noktasında Cumhurbaşkanımızın çizdiği çerçeve içerisinde tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
TSK'dan Azerbaycan ordusuna mayın temizleme desteği
Joe Biden'ın kabinesindeki isim Silivrili çıktı
İstanbul Cevizlibağ metrobüs durağında korkutan manzara
Washington Post'tan Türkiye analizi: Biden için acil bir sorun
Galatasaray'da sezon sonu 11 futbolcunun sözleşmesi sona eriyor
Fenerbahçe'ye 2 oyuncudan kötü haber geldi
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Cüneyt Özdemir'den medyaya yaylım ateş!
Bursa'da dede ve torunun öldüğü feci kaza kamerada
Somer Sivrioğlu çocukları kaç tane kızı ve oğlu kaç yaşında?
İtalyan pizzası nasıl yapılır?
30 Kasım 6 Aralık haftalık boğa burcu yorumu maddi konulara dikkat!
AUZEF sonuçları ne zaman açıklanır MEB tarihi duyurdu
EDHO dizisi ekibinden 3 kadın çalışana otel odasında tecavüze kalkıştılar
2021 Ramazan başlangıcı ne zaman Diyanet imsakiyesi