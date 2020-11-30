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Balık Aralık ayı burç yorumları kariyer hayatına dikkat!

Balık burcu Aralık 2020 aylık burç yorumlarını Uygur Gür sizler için anlattı. İşte Aralık ayı balık burcu yorumu...

Sevgili yükselen balıklar bu ay kariyerinizde parlıyorsunuz, fikirlerinizle, görüşlerinizle dikkat çekiyorsunuz üstlerinizle diyaloglarınız gayet güzel bazılarınızın yeni kariyer planları var, iş görüşmeleri var yani parlayan bir enerjiye sahipsiniz ve kariyer gündemleriniz son derece dikkat çekiyor. Ailenizle ortak gündemleriniz olabilir onlarla diyaloğunuzda iletişiminizde bir artış olabilir bunlarda ön plana çıkacak. Yeni bir başlangıç yapmak istiyorsanız 20-21 Aralık güneş Merkür kavuşumunu lütfen kaçırmayın! 14 Aralık 2020 tarihinde yılın son güneş tutulması gerçekleşiyor bir de orada yeni ay var güneş tutulmaları yeni ayla olur. Yeni bir iş, terfi, kariyerde bir değişim dönüşüm süreci bekliyor sizi sevgili yükselen balıklar bu tutulma bunu anlatıyor yani hayatınızda bir değişim olacak kariyerle alakalı. Sosyal statünüzle ilgili olabilir.

21 Aralık itibariyle güneş ve Merkür 11. evinize giriş yapacak 11. evin konuları kariyerin getirileri, sosyal çevre ilişkileridir buda demek oluyorki yaşamınız için yeni planlarınız 21'nden sonra dikkat çekiyor yeni hayaller, yeni hedefler bazılarınız iş görüşmelerine gidebilir, bazılarınız kariyerinde açılımlar yapabilir, bazılarınız iş çevrelerinde dikkat çekebilir. Yılı kapatırken sosyalsiniz arkadaşlarınızdan hoş destekler var. Bu ay Venüs dost burcunuz akrepte 9. evinizde hayata bakış açınızı çok güzel destekleyecektir inançlarınızı, maneviyatınızı, hayat felsefenizi, görüşünüzü. Yurt dışı bağlantılı gündemleriniz varsa buna da güzel bir destek.

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