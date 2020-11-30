Oğlak Aralık ayı burç yorumları ruh sağlığınıza dikkat!

Aralık ayında oğlak burcunu neler bekliyor? Sevgili yükselen oğlaklar ayın 22'sine kadar sağlığınıza dikkat etmeniz gerekiyor hem fiziksel sağlığınıza hem ruh sağlığınıza orada bir hassasiyet olabilir. İçe döndüğünüz bir dönemdesiniz arka plandasınız çok ön plana çıkmak istemiyorsunuz belki bazı dedikodulara, laflara, sözlere canınız sıkıldı hayatınızdaki bazı kontrol dışı gelişmelere canınız sıkıldı bir düşünmek istiyorsunuz. Bazı kararlar alma arifesindesiniz. 20-21 Aralık'ta bir Merkür güneş kavuşumu var yani güneş Merkür'ün kalbinde olacak hani bazen soruyorsunuz ya yeni bir şeye başlayacağım iş, eğitim, diyet, spor alın size tarih 20-21 Aralık'taki güneş Merkür kavuşumunu değerlendirin kaçırmayın.

14 Aralık tarihinde bir yeni ay var bu yeni ayın bir özelliği var yılın son güneş tutulması bu yeni ayla beraber gerçekleşiyor. Güneş tutulmaları bir göksel müdahaledir yeni başlangıçlar için buda demek oluyorki 14 Aralık'ta gerçekleşen bu güneş tutulması yay burcunda 12. evinizde yani bu tutulma bilinç altınızı hareketlendiriyor, ruhsal konular hareketli ve manevi konularda bir hareket var yaşantınızda bunlar dikkat çekiyor. Sağlığınıza dikkat etmeniz gerekiyor yeme içme alışkanlıklarınız , uyku düzeniniz, iş temponuz bunu organize etme biçiminiz hayatta hep bir denge lazım yükselen oğlaklar bu güneş tutulmasıda diyorki oğlaklar sağlığına dikkat etmeye başlıyor, bir denge oturtmaya başlıyor bu güneş tutulması bunun için geliyor bu son derece dikkat çekiyor.