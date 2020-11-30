Yay Aralık ayı burç yorumları sağlığınıza dikkat!

Bu ay sağlığınıza dikkat yaylar! Sevgili yükselen yaylar ay boyu dikkat çekiyorsunuz parlıyorsunuz fikirlerinizle, görüşlerinizle, girişimlerinizle müthişsiniz karakter ve kimlik özelliklerinizle. Birtakım planlarınız var kararlarınız var birtakım girişimlerde bulunmak istiyorsunuz ilişkilerde gayet kontrol sizde ilişkilerle ilgili yeni başlangıçlar olabilir bu ay bunlar son derece dikkat çekiyor. Sağlığınıza dikkat edin yükselen yaylar. 20-21 Aralık'ta güne Merkür kavuşumu var hani hep diyorsunuz ya bir şeye balıyacağım ne zaman başlıyayım alın size tarih 20-21 Aralık'ta diyet , eğitim, iş, ilişki 20-21 Aralık müthiş bir tarih çünkü güneş Merkür'ün kalbinde son derece güçlü bir pozisyondur yeni başlangıçlar için.

14 Aralık 2020 tarihindeki yeni ay aslında bir güneş tutulması var yılın son güneş tutulması 1. evinizde yükseleninizde gerçekleşiyor. Bu güneş tutulmasıyla beraber bir yenilenme yaşıyorsunuz bir şeylere başlama, bir güçlenme yaşayacaksınız sevgili yükselen yaylar. Kendinizle ilgili yeni kararlar alacaksınız bu kararlar ilişkiler olabilir, kariyer, aile hayatı gibi ama artık sizinle ilgili yeni bir şey öğreneceğiz sizin bundan sonraki hayatınızda yep yeni kararlar, yeni bir kimlik, yeni gelişmeler son derece dikkat çekiyor.

21 Aralık itibariyle güneş oğlak burcuna 2. evinize giriş yapıyor Merkür'de 21'inden sonra oğlakta 2. evinizde demekki 21'nden sonra odağınız gelir giderlerinizde maddi konularda, finansal konularda bu konuları masaya yatırıyorsunuz ben ne yapayım, nereye ne harcıyayım, işle ilgili karar vermeye çalışıyorsunuz yani zihniniz parada yatırım konularında bunlar oldukça dikkat çekiyor.