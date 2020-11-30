Masterchef Uğur'un vedası! Buraya gelmeye utandım dedi perişan haldeydi

Masterchef yarışmasında bu akşam kim elenecek sorusunun yanıtından çok Uğur Yılmaz Deniz'in gidişi merak ediliyordu. Hatırlanacağı gibi geçen hafta Acun Ilıcalı, Uğur Masterchef'ten kovduğunu duyurmuştu. Buna gerekçe olarak da büyük kısmı 2012 yılına ait olan twitleri gösterilmişti. O dönemde henüz 18 yaşında olan Uğur, ergen dönemlerinde attığı twitlerin faturasını fenomen yarışmada ödedi.

29 Kasım Masterchef eleme gecesinde Uğur'un dramatik vedası vardı. Genç yarışmacı söz konusu twitleri attığı dönemde bir ergen olduğunu ve aile sorunları yaşadığını anlattı. Gözyaşları içinde konuşan Uğur 'Buraya gelmeye yüzüm yoktu' diyerek masaya kapaklanıp ağladı.