BIST 1.311
DOLAR 7,84
EURO 9,38
ALTIN 448,10
YEREL

İstanbul'da 2 kurye öldüresiye kavga ettiler! O anlar kamerada

BAŞAKŞEHİR’de motosikletli iki kurye henüz bilinmeyen bir nedenle tekme ve yumruklarla birbirine girdi. Otoparktaki bir sürücünün korna çalarak tepki gösterdiği kavga cep telefonu kamerasına yansıdı.

İhlas Haber Ajansı

Başakşehir Kayaşehir 7. bölgede geçtiğimiz günlerde meydana gelen olayda, motosikletli iki kurye henüz bilinmeyen bir nedenle bir sitenin otoparkında tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine taraflar yumruk ve tekmelerle birbirine girdi. Saniyelerce kavga eden iki genç, sitenin otoparkındaki sürücünün korna çalmasıyla ayrıldı. Kavga esnasında gençlerin cerrahi maskeleri de yere düştü. Yaşanan kavga ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, gençleri birbirine vuruyor. Otoparktaki sürücü ise aracından korna çalarak tepki gösteriyor.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
ABD'de yankı uyandıran gizemli blok ortadan kayboldu çölün ortasında bulunmuştu
TBMM kabul edildi 2021 yılı bütçe açığı hedefi yüzde 76
30 Kasım dolar, euro ve altın ne kadar? İşte piyasalarda haftanın açılış rakamları
Oruç Reis gemisi Antalya Limanı'na döndü
Yozgat'ta dinlenme tesisinde ele geçirildi! Hepsi birbirinden değerli
Ahmet Çakar'dan bomba iddia: Bunu yediremeyiz Türkiye'ye dediler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
TRT World Forum 2020 yüksek teknoloji ile dünyayı bir araya getirecek
Fatih Altaylı'dan izleyiciye çok sert sözler: A be beyinsiz, beni seyretmeyin asabımı bozmayın
Tuğba Özay kaç yaşında aslen nereli kiminle evliydi eski kocası kimdir?
Simge Sağın Selin Ciğerci'den para istedi! Aldığı cevap karşısında şoke oldu
Karabük'te 16 aylık bebek 2. kattan düştü ölümden döndü! İşte o anlar
Uğur Yılmaz yazdıkları perişan etti küfürlü tweetleri neler?
Kefaret 3. bölüm fragmanı
Uğur Yılmaz twitter'da küfürlü paylaşımları diskalifiye getirdi ne yazdı?