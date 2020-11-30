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MEDYA

Tövbeler Olsun 16. bölüm fragmanı

Tövbeler Olsun dizisi 16. yeni bölümüyle 6 Aralık 2020 Pazar akşamı TRT 1'de olacak. Tövbeler Olsun'un bu hafta yayınlanacak son bölümünde neler yaşanacak?

Tövbeler Olsun 16. bölüm fragmanı yayınlandı. Tövbeler Olsun'un yeni bölümünde neler yaşanacak? Tövbeler Olsun 6 Aralık 2020 Pazar akşamı TRT 1'de...

Başarılı ama 'pinti' bir mücevher imalatçısı olan Horanta Holdingin patronu Namzet Horanta’nın pintilikten cömertliğe giden büyük değişimi; bu değişimin 'hatme çiçeğim' diye sevdiği ve seslendiği karısı Latife, kızı Nazmiye, oğulları Sinan ve Buğra’yı nasıl etkilediği; bu değişim sayesinde, eski ortağı ve en büyük düşmanı olan Osman ile hayat çizgilerinin kesişmesine dair kimi düşündüren, daha çok da güldüren birbirinden ilginç olaylar zinciri...

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