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Simge Sağın Selin Ciğerci'den para istedi! Aldığı cevap karşısında şoke oldu

Simge Sağın, YouTube'da 'Bize Kaldı' programına konuk oldu. Simge Sağın, programda şaka olsun diye sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci'yi arayıp 150 bin lira istedi.

Şarkıcı Simge Sağın, YouTube'da yayın yapan 'Bize Kaldı' kanalında şaka amaçlı yakın arkadaşı ve sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci'den para istedi. Simge'nin talebini geri çevirmeyen Selin Ciğerci, cevabıyla izleyenlerin ağzını açık bıraktı.

Simge Sağın, şaka olsun diye Selin Ciğerci'yi arayarak borç para istedi. "Pandemiden dolayı sıkıntılı durumdayım, 150 bin TL'ye ihtiyacım var" diyen Simge'ye, Ciğerci'nin yanıtı "Hay hay, yarın sabah bankacımı arayıp hemen hallediyorum. Ne zaman pandemi biter bana parsel parsel ödersin. Kimseye de söyleme, kimse de bilmesin" oldu.

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