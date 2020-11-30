Japonya'da gece yarısı gökyüzü birden aydınlandı! Sosyal medyada olay oldu

Japonya’nın Hyogo eyaletinde bir göktaşının atmosfere girdiği anda ateş topuna dönüşerek düşme anı sosyal medyada viral oldu.Japon medyası olaya ilişkin, Mie, Aiçi ve ülkenin diğer batı kesimlerindeki güvenlik kameralarına yansıyan görüntüleri paylaştı.Yere düşerken birkaç saniye içinde güçlü ışık saçan göktaşı,sosyal medyada binlerce kişi tarafından paylaşıldı.