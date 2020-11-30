Seda Tosun'un bir zamanlar 'kedicik' olduğu ortaya çıktı!
Mahsun Kırmızıgül'ün Mucize filmiyle tanınan oyuncu ve şarkıcı olan Seda Tosun, onlarca suçtan cezaevinde olan Adnan Oktar'ın programına katıldığı ortaya çıktı. Oyuncunun, Adnan Oktar'ın 'kedicikler' olarak hitap ettiği kadınlar arasında olduğu görüldü.
Snob Magazin'in haberine göre; Mahsun Kırmızıgül’ün ‘Mucize’ filmiyle şöhrete kavuşan Seda Tosun’un yıllar sonra ortaya çıkan görüntüleri şaşkınlık yarattı.
Oyuncunun, “suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek” ve “birden fazla kişiyle birlikte ve silahla, cinsel saldırı” gibi onlarca suçtan 150 yıldan bin 365 yıla kadar hapsi talep edilen Adnan Oktar’ın programına katıldığı ortaya çıktı.