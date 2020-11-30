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Kova Aralık ayı burç yorumları sağlığınıza dikkat!

Kova burcunu Aralık ayında neler bekliyor? Kova burcu Aralık yorumlarını Uygur Gür sizler için yorumladı...

Aralık ayında kova burcunu neler bekliyor? Sevgili yükselen kovalar ayın büyük bir bölümü hem kariyerinize dair hem de yaşama dair yeni planlarınız var, yeni hedefleriniz var ve sürpriz bazı destekler var. Bazılarınız iş görüşmeleri yapabilir kariyerinde bir takım haberler gelebilir sosyal çevre ilişkileri açısından keyifli olacaktır ve bu kararlarınız ve planlarınız sosyal çevre tarafından da desteklendiğini görebilirsiniz bu anlamda kendinizi daha güvende hissedebilirsiniz. Bir başlangıç yapmak istiyorsanız 20-21 Aralık güneş Merkür kavuşumunu kaçırmayın! 14 Aralık'ta yeni ay var bunun en önemli kısmı bir güneş tutulması olması.

Güneş tutulmaları yeni başlangıçlar demektir demekki hayattan beklentilerinize dair sürpriz destekler kariyerinizde ve sosyal yaşantınızda değişimler demektir 11. evdeki güneş tutulması. Kariyerinizde yeni başlangıçlar yapabilirsiniz, yeni fırsatlarla karşılaşabilirsiniz, kariyer çevrelerinde yeni bir destek bulabilirsiniz bu güneş tutulmasıyla beraber. Sosyal çevre ilişkilerinde bazı değişimler olabilir yeni bir çevreye girme, yeni bir muhite girme, sosyal hayat alışkanlıklarında değişimler, farklı hobiler, yetenekeler bunlar son derece dikkat çekiyor.

21 Aralık itibariyle güneş oğlak burcuna girecek Merkür'de oğlak burcuna girecek yani sizlerin doğum haritasında 12. evinize giriş yapacak buda demek oluyorki 21'nden sonra enerjiniz düşmeye başlıyor sevgili yükselen kovalar. 21'nden sonra sağlığınızda biraz hassasiyet olacak, ruhsal olarakta iç dünyanıza yöneldiğiniz bir dönem başlıyor yalnızlaşma var, içe gömülme var sanki inzivada hayatımı değerlendirmek istiyorum psikolojisi gibi düşünebilirsiniz. 

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