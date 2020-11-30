Süleyman Soylu'nun sesinden tüyleri diken diken eden kahraman pilotlar videosu

Twitter'dan paylaşılan videoda şu ifadelere yer verildi; ''Çelik kanatlı, Çelik yürekli, Çelik bilekli her pilot yüksekten uçabilir, fakat yalnızca bu işe gönlünü verenler yürekten uçar; işte onlar Jandarma Havacılığın kahraman pilotlarıdır. Pilot ve Teknisyenlerimiz mezuniyet törenlerinin ardından Çelik Kanatlar ailesine katıldı.