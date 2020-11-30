Süleyman Soylu'nun sesinden tüyleri diken diken eden kahraman pilotlar videosu
Jandarma Genel Komutanlığı, Twitter hesabından kahraman pilotlarla ilgili bir paylaşımda bulundu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun seslendirdiği video, izleyenlerin tüylerini diken diken ediyor.
Twitter'dan paylaşılan videoda şu ifadelere yer verildi; ''Çelik kanatlı, Çelik yürekli, Çelik bilekli her pilot yüksekten uçabilir, fakat yalnızca bu işe gönlünü verenler yürekten uçar; işte onlar Jandarma Havacılığın kahraman pilotlarıdır. Pilot ve Teknisyenlerimiz mezuniyet törenlerinin ardından Çelik Kanatlar ailesine katıldı.