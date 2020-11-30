Mayo sorusu Temel Karamollaoğlu'nu kızdırdı Şu anda bunu mu konuşmalıydık

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, CHP'ye yakınlığıyla bilinen Tele1'de Zamanın Ruhu programında Cüneyt Akman ve Veysi Dündar'ın sorularını cevapladı.

Programın bir kısmında Saadet lideri Karamollaoğlu’na, Kadın Ritmik Cimnastik Grup Milli Takımımızın Avrupa şampiyonu olması soruldu. Moderatör Cüneyt Akman’ın “Mayolu bir şekilde genç kızlarımız akrobatik hareketler yapıyorlar. Sizin iktidarınızda bizim genç kızlarımız bu kıyafetle yarışmalara katılabilirler mi?” şeklindeki sorusuna Karamollaoğlu çok sinirlendi ve şu cevabı verdi:

"Bununla Türkiye'nin problemi mi çözülecek Allah aşkına"

"Türkiye'nin sorunları var. Türkiye’nin meselelerini getirip dar alana sokmayın. Bunu biz yapıyorsunuz aynı zamanda. AK Parti’nin karşısına makul meselelerle çıkın ya. Allah rızası için. 'Bunlarla Türkiye uçacak'. Başarısız demiyorumki. Ama bununla Türkiye'nin problemi mi çözülecek Allah aşkına. Şu anda bunu mu konuşmalıydık. 'Türkiye bundan dolayı Türkiye öne geçti herkes bizi alkışladı. Ve biz de 1 numaralı ülke olduk'. Yapmayın. Allah rızası için sizden de istirham ediyorum. Türkiye'nin meselelerini bizim gibi insanlarla konuştuğunu zaman dar bir alana hapsetmeyin."