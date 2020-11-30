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Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Hafta içi 21.00'dan hafta sonu tamamen yasak

TÜRKİYE koronavirüs vaka sayıları sebebiyle yeni yasakları devreye soktu. Hafta içi saat 21.00'dan sabah 05'e kadar sokağa çıkmak yasak. Hafta sonu ise cuma günü saat 21.00'dan pazartesi sabah 05.00'e kadar sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası yeni koronavirüs tedbirlerini açıkladı. Erdoğan yeniden tırmanışa geçen koronavirüs salgınının ülkemizdeki etkisi nedeniyle sokağa çıkma yasağının genişletildiğini açıkladı. 

İşte yeni yasaklar:
- Hafta içi her gün gece saat 21 ile sabah 5 arasında genel sokağa çıkma sınırlaması uygulanacaktır.
- Hafta sonları cuma akşamı 21'den pazartesi sabahı 5'e kadar sokağa çıkma yasağı kesintisiz devam edecek. (Türkiye iki gün evde olacak)
- Üretim tedarik lojistik sağlık tarım orman gibi genelgede yer alacak sektörler bu kapsamın dışındadır.
- Market kasap gibi işletmeler ile eve paket servisi verecek yerler hafta sonu kısıtlamasının dışındadır.
- Restoranlar paket servisi dışında hizmet veremeyecektir.
- 65 yaş üstü 20 yaş altı toplu taşıma araçlarını kullanamayacaktır.
- Anasınıfı ve benzeri eğitim sınıfı faaliyetlerine ara verilecektir.
- Tehdit geçene kadar misafir kabulüne ara vermelerini özellikle rica ediyorum. Evlerde mevlüt, yılbaşı kutlaması gibi insanların bir araya gelecekleri etkinlikler yapılamayacaktır.
- Cenaze namazları, yakınları dahil en fazla 30 kişi ile kılınacak, nikahlarda bu sayı da geçilmeyecektir.
- Hamam, sauna, masaj salonu, yüzme havuzu lunapark gibi yerler faaliyetlerine ara verecektir.
- AVM girişte HES kod uygulamasına geçilecektir.
- Kalabalık caddeler ile meydana girebilecek kişi sayısı Umimi Hıfzısıhha kurulu ile sınırlandırılabilecektir.
- 50 kişiden fazla olan işyerlerinde, iş yeri hekiminin gözetiminde mevcut iş sağlığı ve güvenliği uzmanı tarafından salgın tedbirlerinin uygulaması sıkı bir şekilde denetlenecektir.

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