30 Kasım 6 Aralık haftalık boğa burcu yorumu maddi konulara dikkat!

Bu hafta Boğa burcunu neler bekliyor? 30 Kasım'da bir dolunay var bir ikizler dolunayı var bu ikizler dolunayı aynı zamanda bir ay tutulaması. Genel olarak duygusal konularla ilgili çalışır ay tutulmaları aya başlarken belki de Kasım ayını bitirirken ilişkilerde bitişler, sonlanmalar hayatınızda bir bitiş olabilir bu son derece ön plana çıkıyor. Ay tutulması ikizlerde 2. evinizde yani maddi konuları ve kariyeri anlatan bir alanda gerçekleşiyor. Finansal konularda netleşiyor olacaksınız sevgili yükselen boğalar ve yeni kararlarda alıyor olacaksınız bir para gelebilir hanenize bir para girebilir, bir toplu para olabilir maddi konularda bundan sonra nasıl devam etmek istediğinizle ilgili bazı kararlar alıyor olabilirsiniz belki de bir mülkünüzü satacaksınız, bir eşyanızı satacaksınız yada bir mülk edinmeye karar vereceksiniz.

Kariyerinizde de sanki değişim süreçleri tetiklenmeye devam ediyor aya başlarken bununla ilgili bazı haberler gelebilir. Çarşamba, perşembe ve cuma günü ay yengeç burcunda olacak demekki kardeşler, yakın akrabalar yada çocukluk arkadaşlarınız onlarla bir araya gelmeler onlarla duygusal paylaşımlar bunlar son derece dikkat çekiyor. Planlar yapıyorsunuz ama iyimser duygular içerisindesiniz yani böyle bir pozitifsiniz, heyecanlısınız planlarınızla dikkat çekiyorsunuz eğer ticari konularınız varsa ticaretle ilgilenen bir yükselen boğaysanız güzel bir destek olacak sizin için ayın yengeç burcunda olması.