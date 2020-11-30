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30 Kasım-6 Aralık haftalık koç burcu yorumu bazı bitişler sizi bekliyor!

30 Kasım-6 Aralık haftalık koç burcu yorumu bu hafta önemli haftalardan bir tanesi. Peki 30 Kasım-6 Aralık haftası koç burcunu neler bekliyor? İşte haftalık burç yorumları...

30 Kasım - 6 Aralık haftası koç burcunu neler bekliyor? 30 Kasım'da bir dolunay var bu dolunayın özelliği aynı zamanda bir ay tutulması olması demekki haftaya ay tutulmasının etkileriyle başlıyoruz sevgili yükselen koçlar. Ay tutulması varsa duygusal bitişler vardır buda demek oluyor ki aya başlarken yada Kasım'ı bitirirken ayrılıklar, vedalar, bazı bitişler yaşayabilirsiniz bu dönemde ama onun dışında ay tutulmasıyla beraber kararlarınız, planlarınız çok dikkat çekiyor zihniniz çok yoğun birtakım kararlar almaya çalışıyorsunuz ve bunun içinde belli ki özellikle yakın çevrenizden ihtiyaç duyduğunuz desteği görücekmişsiniz gibi duruyor.

Bu dönemde bu ilk haftada kardeşlerinizle ilgili akrabalarla ilgili bazı gündemler olabilir onların hayatına bir şekilde müdahil olabilirsiniz, onlarla ilgili bazı haberler gelebilir, bazılarınız ufak ufak eğitim programları yapıyor olabilir, ticari faliyetleriniz varsa ticari faliyetleriniz de yeni kararlar alabilirsiniz bunlar hep dikkat çeken konular ayın ilk haftasında. Çarşamba, perşembe ve cuma günü ay yengeç burcunda olacak demekki çarşamba, perşembe ve cuma günü ailevi konular çok ön plana çıkıyor aileden gelen haberler, aileyle beraber yapılacak aktiviteler belki ailenizle bazı şeyleri konuşmak istiyor olabilirsiniz ayrıca evinizle ilgili bazı gündemleriniz olabilir eşya alıyım, evin bir yerini değiştireyim, taşınsam mı böyle kafanızda gel gitler olabilir. 

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