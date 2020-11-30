Kelle paça çorbası nasıl yapılır bağışıklık sistemini güçlendiriyor!

Kelle paça çorbası tarifi, kışın hem bağışıklığı güçlendirmeye yarayan hem de damak tadınızı lezzetlendiren çorba tarifleri arasında yer alır. Seveni olduğu kadar sevmeyeni de olan kelle paça çorbası yapımı biraz titizlik ve zahmet gerektiren bir çorba tarifidir. Verdiğimiz kelle paça çorbası tarifimizde, talimatlara bir bir uyarsanız, çorbayı yaparken hiç zorlanmazsınız. Şimdiden afiyet olsun...

Malzemeler;

Bir adet kuzu kelle, üzerini geçecek kadar sıcak su, sosu için 2 kaşık yoğurt 1 kaşık un, 3 yumurta sarısı, ayrıca 1 kaşık tereyağı, bir kaşık un, tatlandırmak için sarımsak, sirke, pul biber.