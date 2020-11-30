BIST 1.285
DOLAR 7,81
EURO 9,37
ALTIN 445,17
İNTERNETHABER TV

Kelle paça çorbası nasıl yapılır bağışıklık sistemini güçlendiriyor!

Kelle paça çorbası tarifi, kışın en çok tercih edilen sağlıklı çorbalar arasında yer alır.

Kelle paça çorbası tarifi, kışın hem bağışıklığı güçlendirmeye yarayan hem de damak tadınızı lezzetlendiren çorba tarifleri arasında yer alır. Seveni olduğu kadar sevmeyeni de olan kelle paça çorbası yapımı biraz titizlik ve zahmet gerektiren bir çorba tarifidir. Verdiğimiz kelle paça çorbası tarifimizde, talimatlara bir bir uyarsanız, çorbayı yaparken hiç zorlanmazsınız. Şimdiden afiyet olsun...

Malzemeler;

Bir adet kuzu kelle, üzerini geçecek kadar sıcak su, sosu için 2 kaşık yoğurt 1 kaşık un, 3 yumurta sarısı, ayrıca 1 kaşık tereyağı, bir kaşık un, tatlandırmak için sarımsak, sirke, pul biber.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Türk doktor açıkladı: Koronavirüste karantina süresi kısalabilir
Galatasaray'da sezon sonu 11 futbolcunun sözleşmesi sona eriyor
Washington Post'tan Türkiye analizi: Biden için acil bir sorun
Egemen Bağış: 'İnsanlığın en büyük barış projesinin' Türkiye'ye ihtiyacı var
Balıkesir'de ehliyet hayali 75 yaşında gerçek oldu
Emre Belözoğlu: Herkes dersini alıp önüne baksın
ÖNCEKİ VİDEOLAR
30 Kasım-6 Aralık haftalık koç burcu yorumu bazı bitişler sizi bekliyor!
Balık Aralık ayı burç yorumları kariyer hayatına dikkat!
Somer Sivrioğlu çocukları kaç tane kızı ve oğlu kaç yaşında?
Mayo sorusu Temel Karamollaoğlu'nu kızdırdı Şu anda bunu mu konuşmalıydık
Seda Tosun'un bir zamanlar 'kedicik' olduğu ortaya çıktı!
AUZEF sonuçları ne zaman açıklanır MEB tarihi duyurdu
Japonya'da gece yarısı gökyüzü birden aydınlandı! Sosyal medyada olay oldu
2021 Ramazan başlangıcı ne zaman Diyanet imsakiyesi