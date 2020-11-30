İtalyan pizzası nasıl yapılır?

Pizza denilince akla ilk gelen ülke şüphesiz İtalya'dır. Her sokakta pizzeria'lar ile karşılaşabileceğiniz bu ülkede; pizza şefleri çok genç yaşta fırının başına geçerek en lezzetli pizzaları sevenlerine sunuyor. Ancak İtalyan pizzalarını İtalya'da yemek yerine, evinizde de kolayca yapabilirsiniz! İşte sizler için İtalyan pizza tarifi. Şimdiden afiyet olsun...

Hamuru için;

4 su bardağı un, 2 su bardağı su, bir tatlı kaşığı toz maya, 1 yemek kaşığı şeker, 1 tatlı kaşığı tuz.

Sosu için;

1 paket domates püresi, 2-3 diş sarımsak, yarım tatlı kaşığı kekik, 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber, tuz, üzerine eski kars kaşarı, taze kaşar, trakya dil peyniri, çemensiz Pastırma, roka.