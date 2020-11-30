Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Alman ve Amerikan aşısının Türkiye'ye gelmesi söz konusu değil

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Habertürk'te Fatih Altaylı'nın Teke Tek programına konuk oldu.

Ceyhan, "Çin aşısının 65 yaş altına etkinliğiyle ilgili maalesef bir veri yok. Aşı konusundaki deneyimimden dolayı bakanlıkla da bir toplantı yaptık. Alman ve Amerikan aşısının Türkiye'ye gelmesi söz konusu değil" ifadelerini kullandı.