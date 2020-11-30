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Bursa'da dede ve torunun öldüğü feci kaza kamerada

BURSA'da iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada dede ve torun hayatını kaybetti. 2'si ağır 3 kişinin de yaralandığı kaza anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

İhlas Haber Ajansı

BURSA-Ankara karayolu Kalburt mevkiinde meydana gelen kazada; Bursa'dan İnegöl'e doğru seyir halinde olan O.A., 16 KHC 64 plakalı otomobiliyle önünde giden hafif ticari aracı sollamak isterken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil karşı şeride geçti. Bu sırada; İnegöl'den Bursa'ya doğru seyir halinde olan Mehmet Karadağ idaresindeki 26 ACN 301 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı.

Can pazarının yaşandığı kazada araç sürücülerinden Mehmet Karadağ, olay yerinde hayatını kaybetti. Diğer sürücü ile 26 ACN 301 plakalı otomobilde yolcu konumunda bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar, kaza yerine gelen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırdı. Durumu ağır olan 4 yaşında Yunus Kılıç, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Diğer 3 yaralının tedavileri devem ederken; G.K. ve Y.K.'nin durumlarının kritik olduğu öğrenildi.

Öte yandan; kaza anı ise saniye saniye bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

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