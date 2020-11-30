Cüneyt Özdemir'den medyaya yaylım ateş!

Gazeteci Cüneyt Özdemir, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun taksi ihalesindeki yenilgisi için söylediği sözlere açıklık getirdi.

Geçtiğimiz hafta Cuma günü gerçekleştirdiği Youtube yayını sonrası Ekrem İmamoğlu'na yönelik sözleri nedeniyle eleştirildiğini söyleyen Özdemir, twitter'daki başlığa bakarak yorum yapanlar için "Kardeşim buna alışın" diye seslendi.

Cüneyt Özdemir'in hedefindeki bir diğer isimse Halk TV'ye geçen Emin Çapa oldu. Çapa'ya "ticari, ayağımıza dolanma" diye seslenen Özdemir, "Emin, ya da şöyle söyleyeyim. Ya da şöyle söyleyeyim. Ticari, Allahını seversen Halk TV'ye geçtin, güzel programlarını yap ama yani bizim ayağımıza dolanma. Bırak siyasi yorumları biz yapalım. Ekonomiyi anlatıyorsun, şahane anlatıyorsun ama illa Halk TV'ye geçtin diye bunu yapmak zorunda değilsin kardeşim. O yüzden alışın buna! Herkes eleştirilebilir, kimse kimsenin basın danışmanlığını üstlenmesin. Bazı danışmanlar var öyle, kraldan daha kralcı adam! Uyarıyor, tehdit ediyor, mesaj atıyor, elinden geleni ardına koyma diyor. Öyle adamlarla muhatap oluyoruz gazeteci olarak. Kimler geldi kimler geçti."