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30 Kasım - 6 Aralık haftalık İkizler burcu yorumu yeni kararlar kapıda!

İkizler burcu 30 Kasım - 6 Aralık haftalık burç yorumları internethaber'de. Bu hafta İkizler burcunu neler bekliyor? İşte Uygur Gür'ün haftalık burç yorumları...

Bu hafta ikizler burcunu neler bekliyor? 30 Kasım'da bir dolunay var bu dolunayın özelliği aynı zamanda bir ay tutulması olması üstelik İkizler burcunda yani yükseleninizde 1. evinizde genel olarak ay tutulmaları bazı sonlanmalarla ilgilidir özellikle duygusal konularda demekki bu ay tutulamsıyla beraber yaşamınızdan birilerini çıkartmak bazı ilişkilerinizi bitirmek isteyebilirsiniz. Kendinizle ilgili birşey duyurmak isteyeceksiniz yani yeni bir kararınız, planınız, duruşunuz var bu ilişkiyle de olabilir, kariyerle ilgili olabilir, hayat amaçlarınızla ilgili olabilir sizden birşeyler duyacağız sevgili yükselen ikizler. Yükselendeki bir ay tutulması sağlığınızın biraz hassas olabileceğini gösteriyor lütfen sağlığınıza çok dikkat edin. Estetik dış görüntüde bir değişim isteği bunlar bu hafta çok ön plana çıkabilir.

Çarşamba, perşembe ve cuma günü ay yengeç burcunda olacak yani 2. evinizde demekki maddi konular ön plana çıkıyor. Yeni kararlar almaya çalışıyorsunuz, maddi tablonuza bakıyorsunuz nereye ne harcıyayım, nereye ne gider belli ki bir alışveriş isteği var o yüzdende finansal konuları gözden geçiriyor olacaksınız. Kariyerle ilgili bir görüşme, konuşma yapmak istiyorsanız bu haftayı değerlendirebilirsiniz. Perşembe günü çok güzel bir ay Venüs üçgeni gerçekleşiyor, o ay Venüs üçgeni hem iş konusunda iyi, hem finansal kararlar almak için, bir alışveriş yapmak için doğru gökyüzüdür bir de tabi ki genel olarak ay Venüs üçgeni varsa huzur vardır. 

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