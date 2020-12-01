BIST 1.306
DOLAR 7,83
EURO 9,37
ALTIN 449,53
İNTERNETHABER TV

"Ordu satılmış" skandalını Cumhuriyet ve Sözcü nasıl gördü?

CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır Habertürk ekranlarında Türk ordusu için "ordu satıldı" ifadelerini kullanarak bir skandala imza atmasının ardından ortalık karıştı. Peki, Ali Mahir Başarır'ın "Satılık Ordu" skandalını Sözcü Ve Cumhuriyet nasıl gördü?

CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır Habertürk ekranlarında Türk ordusu için "ordu satıldı" ifadelerini kullanarak bir skandala imza attı. CHP lider Kemal Kılıçdaroğlu bu skandal ifadelerle ilgili sessizliğini korurken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün sert sözlerle cevap verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ali Mahir Başarır'a tepki göstermeyen Kemal Kılıçdaroğlu için "Bu millet seni asla affetmez" dedi. Gazeteci Hadi Özışık hem CHP'li Ali Mahir Başarır'a hem de aynı yayında hiç tepki vermeyen İYİ Partili Bahadır Erdem'e sert sözlerle yüklendi. Sözcü ve Cumhuriyet gazetesi ise Ali Mahir Başarır'ın bu skandalını neredeyse hiç görmedi.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Lewis Hamilton koronavirüse yakalandı
Galatasaray'da Onyekuru bombası! Devre arası dönüyor
Dolar güne yatay başladı! Döviz dar bantta hareket ediyor
CHP'li Sertel'den tepki: Emekli maaşı 2 çeyrek altına eşdeğer
Fenerbahçe'de derbinin faturası iki yıldıza kesildi
BOTAŞ açıkladı: Doğalgaza Aralık ayında zam yok!
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Fatih Altaylı'dan Tümer Metin için bomba iddia: Torpille oraya geldi
Çocukluk 9. bölüm fragmanı
AÖL sınavı iptal mi oldu MEB açık lise sınavları ne zaman?
Ramo 23. bölüm fragmanı
Cüneyt Özdemir'den medyaya yaylım ateş!
HES kodu alma SMS ile alma nasıl yapılır 2020
Trabzon'da yapay zeka ile maske takmayan vatandaşlar böyle uyarılıyor
AVM saatleri değişti mi girişte HES kodu alınacak