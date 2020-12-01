"Ordu satılmış" skandalını Cumhuriyet ve Sözcü nasıl gördü?

CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır Habertürk ekranlarında Türk ordusu için "ordu satıldı" ifadelerini kullanarak bir skandala imza attı. CHP lider Kemal Kılıçdaroğlu bu skandal ifadelerle ilgili sessizliğini korurken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün sert sözlerle cevap verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ali Mahir Başarır'a tepki göstermeyen Kemal Kılıçdaroğlu için "Bu millet seni asla affetmez" dedi. Gazeteci Hadi Özışık hem CHP'li Ali Mahir Başarır'a hem de aynı yayında hiç tepki vermeyen İYİ Partili Bahadır Erdem'e sert sözlerle yüklendi. Sözcü ve Cumhuriyet gazetesi ise Ali Mahir Başarır'ın bu skandalını neredeyse hiç görmedi.