Ahmet Çakar'dan Rıdvan Dilmen'e: Kimsin lan sen Cumhurbaşkanı'nın adını kullanıyorsun

Eski hakem ve futbol yorumcusu Ahmet Çakar, Beyaz TV'de yayınlanan 'Derin Futbol' programında Rıdvan Dilmen'e ateş püskürdü.

Ahmet Çakar, futbolda temiz eller operasyonu adı altında spor medyasında birkaç kişiyi bombalayan Rıdvan Dilmen hakkında şu ifadeleri kullandı; ''30 yıldır tanıdığım Erman Toroğlu'na zaman zaman fikirlerini eleştirsem de sevimli bulduğum Turgay Demir'e beraber çalıştığım evime gelen nişanına gittiğim Ersin Düzen'e tanıştığım sevdiğim İbrahim Seten'e, Hürriyet spor müdürü Mehmet Aslan'a ve canım kadar sevdiğim kardeşim Kaan Ark'a ve yine çok sevdiğim kardeşim Rasim Ozan Kütahyalı'ya zımmen bana zımmen Sinan Engin'e ve ekmek yediğim kanala Beyaz TV'ye kimine FETÖ'cü diyerek kimine 'Sizde 245 insanın kanı var' diyebilecek kadar bu cüreti bulan yok bilmem ne GSM operatörüyle yolunu buldu diye itham eden. Spor Bakanı'nı da okkanın altına çekerek...

''Kimsin lan sen?''

Rıdvan meydanı boş buldun alayına gider yaptın. Çok bel altına girdin. Kolay mı bu insana FETÖ'cü demek. Bu defa sen felan diyemesin ya! Bu ülkenin savcısı var. Benim arkadaşlarıma ülkeyi terket diyemezsin! Kimsin lan sen? Benim arkadaşlarıma dokunan yılanın ben amcasıyım. Daha durun daha yeni başladım bu daha fragman devamı reklamlardan sonra. Ulan bana bu ülkeyi terk et diyecek adam benim arkadaşlarıma daha anasından doğmadı.

''Sürekli Cumhurbaşkanımızın adını kullanıyor''

Bu cinlikleri bırak. Kimsenin ekmeğiyle oynama. Rıdvan Dilmen güçlü gözükmek için sürekli Cumhurbaşkanımızın adını kullanıyor. Bunu neden yapıyorsun? Ayıtır ya. Sen bir de iyi alıştın ha. Savcılar göreve. Onlar FETÖ'cü savcılar göreve.''

''Serdar Tatlı'yı Rıdvan getirdi diyen ben değilim''

MHK Başkanı Serdar Tatlı'yı Rıdvan Dilmen'in getirdiği şeklinde kamuoyunda bir algının oluştuğunu belirten Çakar, ''Serdar Tatlı'yı Rıdvan getirdi diyen ben değilim, insanlar bunu söylüyor. Bu algıyı temizlemek benim görevim değildir. Ben böyle bir şey demedim. Bu da hakemleri etkiliyor. Hakemlerden biri sıkıntısını bana dile getirdi. Bana Fener düşmanı diyorsunuz ya aslında en büyük düşmanlığı sen yapıyorsundur.'' şeklinde konuştu.