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POLİTİKA

CHP Milletvekili Başarır'dan "Ordu satılmış" sözleriyle ilgili açıklama

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, büyük tartışmalara yol açan "Ordu satılmış" sözleriyle ilgili konuştu

Milletvekili Başarır, CHP Meclis Grup toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularına yanıt verdi.

Başarır, bir televizyon programında sarf ettiği, “Devletin ordusu Katar’a satılmış” sözlerine büyük tepkiler geldiğinin hatırlatılması üzerine, “Söylenecek her şey söylendi. Parti sözcümüz her şeyi söyledi, ben de her şeyi söyledim. Söyleyecek hiç bir sözüm yok. Ordumla, Mehmetçikle ilgili televizyondaki söylemlerim çok net. Bu iftirayı atanları önce halka, sonra Allah’a havale ediyorum” dedi.

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